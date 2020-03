Lar com 62 utentes em isolamento devido a caso positivo de Covid-19

Rogério Matos Hoje às 15:30 Facebook

Um utente com 96 anos do lar de acolhimento conhecido como "Casa dos Professores", em Setúbal, acusou positivo ao teste do Covid-19. O lar, com 62 utentes, encontra-se agora em isolamento.

Cinco funcionárias, uma médica e três enfermeiras do Hospital de São Bernardo que trabalhavam no lar encontram-se em isolamento preventivo, por terem tido contacto com o utente.

O idoso foi hospitalizado na sexta-feira no Hospital de São Bernardo e esta segunda feira o lar foi informado do resultado do teste, realizado no fim da tarde deste domingo.

De acordo com fonte ligada ao lar, o utente, com familiares no norte do país, permanecia num quarto sozinho e desde o início da semana que exibia sintomas. A mesmo fonte avança que o quarto do idoso foi encerrado.

A primeira informação sobre o diagnóstico positivo ao utente chegou ao lar na manhã de domingo, porém, não foi confirmada pela autoridade de saúde, uma vez que ainda não tinha sido feito o teste.

O delegado de saúde, Mário Durval, confirmou que até à tarde de domingo "o teste ainda não tinha sido realizado por indisponibilidade do INEM". Admitiu que possa ter sido realizado durante a noite e os resultados comunicados esta segunda feira.

Durante a tarde de domingo, a diretora técnica esteve reunida no lar de acolhimento. Os funcionários temiam que tivessem de ficar em isolamento no espaço até serem realizados os testes. Fonte próxima do lar informou que após a reunião, os funcionários foram informados de que poderiam ir para casa no final do dia.

No fim desta segunda feira, os funcionários, na maioria do sexo feminino, vão poder sair do lar e regressar às suas casas, onde estão aconselhados a lavar a roupa assim que chegarem, tomar banho e não dormir acompanhados.