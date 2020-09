Mais de cem carros buzinam em marcha lenta contra o Avante 

Rogério Matos Hoje às 20:04 Facebook

Mais de uma centena de pessoas em carros participam, esta quinta-feira à tarde, numa marcha lenta no Seixal contra a realização da Festa do Avante.

As viaturas partiram junto ao Complexo Desportivo Carla Sacramento e fizeram o trajeto na Estrada Nacional 10 até à Rua Infante D. Augusto, na Amora, passando por uma das entradas do evento que arranca esta sexta-feira.

Foram ouvidas buzinas durante todo o trajeto pelos carros participantes enquanto percorreram as ruas do Seixal, entre Corroios e Fogueteiro, em direção à Amora.

A organização do protesto pertence a moradores do Seixal, diz-se apartidária e apela ao caráter pacífico. Os protestantes invocam a Constituição da República, nomeadamente o artigo 64 que é referente ao direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Consideram que a Festa do Avante é um perigo para a saúde pública devido à possível transmissão da covid-19 entre os participantes e os moradores do concelho.