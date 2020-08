Rapaz de 13 anos desaparece em praia fluvial no Seixal

Rogério Matos Hoje às 18:56 Facebook

Uma criança de apenas 13 anos desapareceu, na tarde deste domingo, quando estava a brincar numa zona de praia fluvial do Seixal. A Polícia Marítima está a proceder a buscas no local.

Em nota enviada às redações, a Autoridade Marítima refere que o alerta foi recebido cerca das 17 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Para as buscas foram destacadas uma embarcação da Polícia Marítima, uma mota de água da Capitania do Porto de Lisboa, uma equipa do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Amora, um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Seixal.



Ao que o JN apurou, a criança estava a mergulhar com um amigo, quando os dois sentiram dificuldades para regressar a terra e um popular, que passava no local, acorreu em auxílio das crianças. Conseguiu trazer um para terra, mas o outro rapaz desapareceu.