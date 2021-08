Militar da GNR sofre acidente durante a escolta do autocarro do Benfica 

Rogério Matos Hoje às 19:41 Facebook

Um militar da GNR sofreu um acidente de mota, na escolta de regresso do autocarro do Benfica à Academia do Seixal, na noite deste domingo. O militar, do Destacamento de Trânsito da GNR de Setúbal, sofreu ferimentos considerados leves e foi transportado ao hospital Garcia de Orta, de onde já teve alta.

O acidente deu-se às 21.40 horas deste domingo. O militar seguia na retaguarda do autocarro quando embateu contra uma viatura ligeira na saída da autoestrada A2, já no Seixal.

Ao local acorreram os bombeiros do Seixal que transportaram o militar para o hospital, bem como a PSP, que vai investigar o caso. A moto sofreu danos e está a ser reparada.