Mulher morre atropelada por comboio na estação de Foros de Amora

JN/Agências Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação ferroviária na estação de Foros de Amora, no concelho do Seixal, está cortada por causa de um atropelamento mortal, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte, a vítima mortal é uma mulher e o alerta foi recebido às 8.35 horas.

Para o local foram elementos dos bombeiros da Amora, a viatura médica de Almada, uma ambulância do INEM e a PSP, num total de 20 operacionais de sete viaturas.

De acordo com o CDOS de Setúbal, a circulação ferroviária está cortada nos dois sentidos.