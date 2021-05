Pelo menos seis feridos na colisão de dois veículos no Seixal

JN/Agências Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 377, em Fernão Ferro, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, disse fonte da Proteção Civil.

"Dois feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os restantes para o Garcia da Orta", em Almada, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

A EN337 esteve cortada entre as 00.01 e as 2.58, na sequência do acidente que mobilizou 25 operacionais da GNR e dos bombeiros do Seixal, da Amora, de Cacilhas e de Sesimbra, e 11 veículos, incluindo duas viaturas médicas do Garcia da Orta e do Hospital de São Bernardo em Setúbal, adiantou.