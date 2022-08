Presidente da Câmara do Seixal renuncia ao cargo

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, renunciou ao cargo.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o autarca que cumpria o terceiro e último mandato no Seixal pela CDU agradeceu a confiança que os munícipes tiveram no projeto autárquico e expressou a confiança no sucessor, Paulo Silva, para liderar o executivo.

"Foi um trabalho extraordinário estar ao serviço dos cidadãos, porém para mim, esta etapa em breve terminará, para que eu possa abraçar a minha carreira profissional", anunciou Joaquim Santos. "Agradeço ao meu Partido, o PCP, toda a confiança depositada em mim e com muita alegria abraçarei novos projetos dentro do Partido".

Em reação, o PSD Seixal considerou a renúncia de Joaquim Santos como um "logro". "Através deste triste processo, pode-se concluir que o PCP premeditou esta renúncia e esta substituição ainda antes das eleições autárquicas de 2021 com o intuito claro de ludibriar os eleitores, apresentando candidatos, não para os 4 anos do mandato, mas apenas para completarem o tempo que o partido considerou necessário para operar às substituições dos cabeças-de-lista eleitos no quadro do seu exclusivo interesse", refere o PSD Seixal em nota publicada nas redes sociais.