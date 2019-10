PSP resgata mulher que ameaçava suicídio com filha bebé

Rogério Matos Hoje às 11:03 Facebook

Dois agentes da PSP do Seixal resgataram uma mulher de 20 anos que ameaçava atirar-se da janela do terceiro andar dum prédio com a filha bebé de apenas seis meses ao colo.

O caso deu-se na madrugada de quinta-feira em Miratejo, concelho do Seixal. Tiago Morais e João Martins, da Esquadra de Corroios, conseguiram puxar a mulher para dentro de casa, num momento em que esta estava já inclinada para fora da janela, com uma perna no exterior.

A PSP foi nessa madrugada alertada para uma situação de aparente suicídio. Chegados ao local, os agentes encontraram populares na rua a tentar demover a intenção da mulher de saltar e com esta a proferir frases sem sentido, completamente fora de si. Os agentes subiram à residência, onde a avó da vítima abriu a porta.

Ao que foi possível apurar, assim que entraram na habitação ouviram gritos de populares vindos do exterior e sem hesitação, dirigiram-se ao quarto da jovem. Aqui verificaram que a jovem estava no parapeito da janela, com a bebé ao colo, pronta para se atirar. De acordo com a Direção Nacional da PSP ao JN, "os agentes Tiago Morais e João Martins agiram rapidamente e conseguiram tirar o bebé do colo da jovem e evitar que se atirasse da janela".

Com mãe e bebé a salvo, os agentes "constataram que a jovem não se encontrava com um discurso coerente e que os seus comportamentos poderiam revelar perigo para o bebé", adianta a Direção Nacional da PSP. Assim, foi levada pelos Bombeiros do Seixal para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, e posteriormente, para o Hospital de São José, em Lisboa, onde ficou internada para observação. A bebé ficou à guarda da bisavó da jovem e o caso foi remetido para o Ministério Público e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.