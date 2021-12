Queda de árvore destrói viatura em freguesia do Seixal

JN/Agências Hoje às 11:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A queda de uma árvore obrigou, este sábado, ao corte do trânsito e destruiu um veículo estacionado numa avenida da localidade de Verdizela, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

O alerta para a queda da árvore de grande porte na avenida Pinhel do Caldas, naquela localidade da freguesia de Corroios, foi dado às autoridades às 8.13 horas e o trânsito foi cortado pouco depois pela PSP, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O trânsito foi cortado para a realização dos trabalhos de remoção da árvore da avenida, explicou.

A queda da árvore de grande porte também provocou danos numa infraestrutura elétrica da EDP, o que deixou algumas habitações da zona sem eletricidade, disse a fonte, referindo que não há registo de feridos.

Segundo a fonte do CDOS, para o local foram mobilizados dois bombeiros apoiados por um veículo dos Bombeiros Voluntários do Seixal, uma patrulha da PSP e uma equipa da EDP.