Seixal inaugura no domingo a Piscina de Paio Pires

A nova Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires, no Seixal, é inaugurada no domingo. De acordo com a câmara municipal, o equipamento, que representa um investimento superior a dois milhões e 300 mil euros, "corresponde à concretização de um antigo desejo da população".

Situada na zona das Colinas do Sul, a nova piscina terá capacidade para receber aproximadamente mil utentes por dia e está servida por estacionamentos, um espaço multiúsos para a juventude e ainda um parque canino.

A piscina tem 25 metros de comprimento por 12,5 metros de largura, com seis corredores e uma profundidade variável desde 1,10 metros até 2 metros. Distribui-se em dois pisos, um piso subterrâneo com áreas técnicas e de manutenção e o piso térreo com o tanque, balneários e sanitários, bancada com 40 lugares, sala para técnicos e primeiros socorros e sala de espera.

A piscina está equipada com painéis solares e paredes envidraçadas para facilitar a entrada de luz natural e proporcionar o menor dispêndio possível de energia". "Esta é a terceira piscina do município, um equipamento que se destaca pela eficiência energética, e que trará poupanças em termos do consumo de eletricidade e de redução de emissões de CO2", acrescenta.