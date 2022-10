Um morto e ferido em acidente de trabalho com reboque em Fernão Ferro

JN/Agências Hoje às 12:23 Facebook

Um homem de 68 anos morreu e outro sofreu ferimentos ligeiros ao ficarem hoje debaixo do reboque de um camião num acidente de trabalho em Fernão Ferro, no concelho de Seixal (Setúbal), revelaram as autoridades.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal referiu que o alerta para o acidente de trabalho, ocorrido numa empresa de reboques situada em Fernão Ferro, foi dado aos bombeiros às 09:30.

"Há a registar uma vítima mortal, que ainda se encontra no local, e um ferido ligeiro, transportado de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", disse a mesma fonte.

O acidente aconteceu "quando estes dois indivíduos ficaram presos debaixo do reboque de um camião".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou que os dois trabalhadores "estavam a fazer a manutenção da plataforma do reboque e esta acabou por cair-lhes em cima", provocando a morte de um deles, "um português de 68 anos".

A fonte da GNR disse que o ferido ligeiro é também, um homem, mas não soube precisar a idade.

Para o local, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, cujo médico da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta, em Almada, certificou o óbito do trabalhador de 68 anos.