Um morto em colisão entre carro e camião no Seixal

Um homem morreu, esta sexta-feira ao final da tarde, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, no Seixal. Do acidente resultou ainda um ferido leve.

A colisão deu-se na Avenida 10 de Julho, em Fernão Ferro, perto do Intermarché.

O alerta foi dado às 19.50 horas e ao local acorreram os bombeiros do Seixal com quatro viaturas e onze operacionais, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta.

A estrada esteve cortada enquanto decorreram as operações de socorro. A GNR vai investigar as causas do sinistro.