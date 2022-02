Vítima de bullying no Seixal já não vai à escola há 15 dias

Joana M. Soares Hoje às 18:22 Facebook

Aluna, de 10 anos, tem medo dos colegas. Mãe acusa direção de inoperância, mas Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares autoriza transferência.

Há 15 dias que Ânia Almeida, de 10 anos, não mantém a rotina de ir à escola. A menina foi consecutivamente vaiada no recreio da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, no Seixal, pelos colegas da turma do quinto ano. De acordo com a mãe, Gabriela Almeida, os colegas chamavam nomes à criança nos intervalos das aulas e enviavam filmes pornográficos para o telemóvel. A criança perante a ameaça dos colegas encaminhava-se para a escola em lágrimas e a custo. A solução foi Ânia deixar de ir às aulas.

O relato em tom de desabafo é da mãe, empregada de café, de 48 anos. A filha tem ficado com a mãe durante os turnos no trabalho. Esta sexta-feira, ao JN, Gabriela diz que vê a filha "cada vez pior e sempre a chorar". A mãe lamenta que "a escola não tenha feito nada", nem responda aos vários e-mails que já escreveu.