Animal morto na varanda levou Tribunal a tirar menino de casa cheia de lixo

Paulo Lourenço com Sofia Cristino Hoje às 07:22

Só denúncia sobre cadáver em decomposição de um gato deixado na varanda levou a intervenção das autoridades.

Lixo a cobrir todas as divisões, cozinha e casas de banho incluídas, fezes de animais pelo chão e tetos enegrecidos pelos dejetos de moscas. Foi isto que os militares da GNR encontraram, anteontem, numa casa da Quinta do Conde, em Sesimbra. Um cenário de horror que levou o Tribunal de Família e Menores a ordenar a retirada imediata de uma criança de quatro anos à mãe e avó com quem vivia e a ser entregue à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Já as duas mulheres foram internadas compulsivamente.