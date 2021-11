Rogério Matos Hoje às 15:14 Facebook

O Bar do Peixe, na Praia do Meco, foi esta sexta-feira à tarde consumido por um incêndio. O estabelecimento encontra-se encerrado para férias desde segunda-feira e não havia clientes no interior quando as chamas deflagraram.

Um dos bombeiros que combateu as chamas teve de ser assistido por exaustão, avançou ao JN fonte da Proteção Civil. Na operação estão empenhadas sete viaturas e 20 operacionais dos Bombeiros de Sesimbra.

O alerta foi dado cerca das 14 horas.