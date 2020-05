Bombeiro de Sesimbra infetado com covid-19

Rogério Matos Hoje às 18:24 Facebook

Um bombeiro da corporação de Sesimbra, a exercer funções de chefia no quartel da Quinta do Conde, está com covid-19. Outros dez elementos da corporação foram submetidos a testes por terem estado em contacto com o doente, mas nenhum acusou positivo.

A população que esteve em contacto com o bombeiro foi também contactada pelas autoridades de saúde para fazer teste de despiste da doença. Não se sabe quantas pessoas terão estado em contacto com o bombeiro afetado.

Ao JN, João Oliveira, comandante da corporação de Sesimbra, garante que a eficácia do socorro à população, mesmo com estas baixas sentidas na corporação da Quinta do Conde. "Temos um plano de contingência que foi acionado que permitiu a que o socorro não fosse colocado em causa", esclareceu.