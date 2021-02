Colisão entre carro e ambulância provoca quatro feridos em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 12:50, atualizado às 13:09 Facebook

Uma colisão entre uma viatura de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros de Sesimbra e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 10, em Setúbal, provocou na manhã desta quarta-feira quatro feridos.

Os dois ocupantes do veículo ligeiro sofreram ferimentos considerados graves. Um bombeiro e um utente que seguiam na viatura dos bombeiros sofreram ferimentos leves, informa fonte da Proteção Civil.

Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo. O alerta para a colisão rodoviária foi dado às 10.46 horas junto a um posto de combustível na Estrada Nacional 10, à entrada da cidade de Setúbal.

No local estiveram empenhados 20 operacionais apoiados por nove viaturas dos bombeiros sapadores de Setúbal, voluntários desta cidade e de Sesimbra.

A GNR, PSP e INEM também estiveram no local do sinistro. O trânsito esteve condicionado durante as operações de socorro.