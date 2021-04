Doente pulmonar agradece à GNR por auxílio em momento de aflição

Rogério Matos Hoje às 18:11 Facebook

Uma mulher de 65 anos agradeceu numa publicação emotiva nas redes sociais, à GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, pelo auxílio prestado num momento de aflição em plena via pública.

O caso ocorreu na noite de terça-feira quando chegava a casa. A mulher, doente pulmonar em pré-transplante dos dois pulmões, estacionou a cerca de 40 metros da sua casa e quando se inclinou dentro do carro para pegar nos sacos de compras, sentiu cansaço extremo e dificuldades respiratórias. Saiu do carro e largou os sacos, encostando-se à viatura para tentar ganhar fôlego.

Nesse momento, passaram por si duas viaturas da GNR em patrulha no sentido contrário. Os militares inverteram a marcha e dirigiram-se a Mena Correia. Perguntaram se precisava de assistência hospitalar, mas respondeu que não, pois era uma situação normal do seu estado clínico.

"Pegaram então nos sacos e meteram-me numa das viaturas levando-me a casa, evitando ter que me deslocar a pé. Seguidamente, um dos guardas subiu ao terceiro andar transportando os sacos, enquanto o outro me acompanhava e ajudava lentamente a subir as escadas, para grande espanto da minha vizinha, que foi à porta pensando que algo de grave se tinha passado", relata. Os militares disseram-lhe ainda para não se preocupar com a forma como o carro estava estacionado.

Dirigindo-se aos quatro militares do Posto da GNR da Quinta do Conde que lhe prestaram auxílio, Mena Correia diz-se grata pela "preocupação, carinho, gentileza, disponibilidade e educação". "Assim houvesse mais como vós. Que bom ser surpreendida desta maneira! Bem hajam pela vossa ajuda", acrescentou.