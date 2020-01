Homem caiu de ravina com o cão e foi resgatado de helicóptero

Rogério Matos Hoje às 18:32 Facebook

Um homem teve que ser resgatado esta tarde por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, depois de ter caído duma ravina em Sesimbra com o seu cão enquanto passeavam.

A vítima, de 49 anos, sofreu ferimentos considerados leves, cortes e escoriações, e foi encaminhado para o Hospital Garcia de Orta. O cão não sofreu quaisquer ferimentos.

O alerta foi dado pelo próprio após cair com o seu cão na ravina da Ponta de São Pedro, a leste da vila de Sesimbra, perto das 14 horas. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Sesimbra e a Polícia Marítima de Setúbal.

Pelo que foi possível apurar, num primeiro momento foi ponderado o resgate por via terrestre, mas tendo em conta os difíceis acessos à vítima e as poucas horas de luz que restavam aos bombeiros, decidiu-se acionar o helicóptero sedeado na Base Aérea do Montijo para efetuar o resgate. Na operação estiveram envolvidos seis meios e 14 operacionais.