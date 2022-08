Idoso morre atropelado por camião em Sesimbra 

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

Um homem de 79 anos morreu atropelado por um camião nesta manhã de segunda-feira em Sesimbra. O atropelamento deu-se na Estrada Nacional 378, na localidade de Cotovia, em Sesimbra.

O alerta foi dado às 9.40 horas e ao local acorreram os bombeiros de Sesimbra e o INEM. O óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal.

O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue do hospital de Setúbal.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) vai apurar o que esteve na origem do atropelamento. O trânsito esteve condicionado enquanto decorreram as operações de socorro e de diligências de investigação.