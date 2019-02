Autocarro com estudantes despista-se e provoca três feridos

Rogério Matos Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um autocarro com 20 alunos da escola básica 2 e 3 Navegador Rodrigues Seromenho, em Sesimbra, provocou esta tarde ferimentos leves em três estudantes, raparigas com 15 e 16 anos.

O alerta foi dado às 13.39 horas para a EN378, junto ao cruzamento da Alfarrobeira, a 200 metros da escola para onde os estudantes regressavam de uma visita de estudo à Escola Profissional de Moita.

Os bombeiros de Sesimbra transportaram, do local do acidente, duas raparigas com dores na anca e joelho. Mais tarde, ao que foi possível apurar, outra jovem dirigiu-se ao centro de saúde local por queixas no maxilar e foi reencaminhada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A origem do despiste é desconhecida, cabendo agora à GNR a investigação. A circulação esteve interrompida enquanto duraram as operações que envolveram nove viaturas com 17 operacionais dos bombeiros voluntários de Sesimbra, INEM e GNR.