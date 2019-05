Rogério Matos Hoje às 16:45 Facebook

Uma colisão entre uma ambulância dos bombeiros de Sesimbra e um pesado de mercadorias provocou esta tarde ferimentos ligeiros em dois bombeiros, tripulantes da ambulância.

O choque deu-se na Avenida 10 de Junho, Quinta do Conde, às 16 horas. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, ao local acorreram os bombeiros de Sesimbra e GNR com um total de cinco veículos e onze operacionais.