Homem morre numa colisão entre automóvel e autocarro em Sesimbra

Um homem de 55 anos morreu no domingo, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro na zona da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 378, em Marco do Grilo, tendo a morte do homem, que era o condutor e único ocupante do automóvel, sido declarada no local.

Não há feridos a registar nos ocupantes do autocarro, de acordo com a Guarda Nacional Republicana.

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital Garcia de Orta, em Almada, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 20.48 horas, tendo sido mobilizados para as operações de socorro, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta, além da GNR.