Parapente com dois ocupantes cai no mar em Sesimbra

Um parapente com duas pessoas caiu hoje no mar na zona de Sesimbra, Setúbal, mas as vítimas não sofreram ferimentos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos a informação cerca das 17:22 para a queda de um parapente, que ocorreu no mar, na zona de Sesimbra. As duas vítimas foram recolhidas por uma embarcação da Polícia Marítima e transportadas para o porto de Sesimbra", disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, em terra aguardavam os bombeiros de Sesimbra, mas as duas vítimas foram assistidas no local e recusaram ser transportadas ao hospital.

Estiveram envolvidos na ocorrência 10 operacionais, apoiados por três viaturas.