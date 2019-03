Praticante de parapente cai no Cabo Espichel

Rogério Matos Hoje às 15:10, atualizado às 16:19 Facebook

Um praticante de parapente caiu, esta tarde de sábado, na falésia do Cabo Espichel, em Sesimbra.

A vítima, um homem de nacionalidade eslovena de 27 anos, sofreu ferimentos graves e foi resgatado pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Ao JN, fonte da Polícia Marítima de Setúbal, alerta para o perigo da prática de parapente por pessoas inexperientes nas zonas das falésias em Sesimbra, que exigem maiores conhecimentos técnicos.

Este alerta surge com o crescente número de acidentes que envolvem praticantes de parapente na zona. Em abril do ano passado, na Praia do Meco, três turistas austríacos faleceram quando, após um erro de aterragem, o parapente de Maria Speiser foi arrastado pelas ondas. Alexander Radstadt, 51 anos, e Johann Riedell, 33, foram em seu socorro, mas o primeiro acabou por ser cuspido para terra firme e falecer.