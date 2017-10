Trabalhador morre em base militar da Marinha Portuguesa

Hoje às 18:12, atualizado às 18:28 Facebook

Um trabalhador morreu e outro sofreu ferimentos graves devido a um acidente de trabalho, esta quinta-feira de manhã, numa base da Marinha Portuguesa, entre os concelhos de Sesimbra e Almada.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente ocorreu pouco antes das 11.30 horas, quando os dois civis procediam à reparação de uma antena de comunicações naquela base militar da Marinha, que está também ao serviço da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

De acordo com o CDOS, o terreno cedeu às sapatas da grua, que acabou por tombar danificando os cabos de suporte da torre da antena e a queda dos dois trabalhadores, um dos quais teve morte imediata.

O outro trabalhador foi assistido no local por uma equipa de emergência médica e transportado, em estado grave, para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

De acordo com os bombeiros, houve mais duas pessoas que ficaram muito transtornadas com o acidente e receberam assistência médica no local, mas que não foram afetadas em termos físicos.

O acidente está a ser investigado pelas autoridades militares, pela empresa e pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).