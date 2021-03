Mãe e filha voltam para casa onde viviam rodeadas de lixo

Sofia Cristino Hoje às 13:51 Facebook

Criança que morava com elas ficou institucionalizada. Mulheres já deixaram hospital e estão num hostel.

As duas mulheres que moravam em condições degradantes com uma criança de quatro anos, numa vivenda na Quinta do Conde, Sesimbra, saíram na quinta-feiro da Psiquiatria do Hospital de São Bernardo, onde estiveram internadas uma semana. Estão a ser acompanhadas pela Segurança Social num hostel, apurou o JN. Futuramente, regressarão a casa, após a empresa Deathclean terminar o trabalho de limpeza, que estima que dure pelo menos quatro semanas.