Um militar da GNR despistou-se, na manhã desta terça-feira, na mota da Guarda que conduzia na Quinta do Conde, em Sesimbra.

O despiste ocorreu na Rua Luísa Todi, perto do quartel dos bombeiros, e o militar sofreu ferimentos considerados leves.

O alerta foi dado às 12 horas e ao local acorreram os bombeiros de Sesimbra, que transportaram o ferido, militar no posto da Quinta do Conde, para o hospital de Setúbal. A GNR esteve também no local e vai investigar os contornos do despiste.