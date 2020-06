Mulher morre em atividade de mergulho em Sesimbra

Rogério Matos Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca de 40 anos morreu esta sexta-feira numa atividade de mergulho que decorria perto do Cabo Espichel, em Sesimbra.

A vítima começou a sentir-se mal quando regressava à embarcação, no final da atividade, e perdeu os sentidos já a bordo.

O alerta foi dado perto das 11 horas e a embarcação seguiu para o Porto de Sesimbra, onde a Polícia Marítima e os socorristas iniciaram as manobras de reanimação, embora sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo.

A vítima pertencia a um grupo maior de mergulhadores que participaram na atividade por ela organizada, com recurso a material de mergulho e embarcação alugada a uma empresa de Sesimbra.