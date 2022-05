PJ investiga cadáver encontrado junto a carro carbonizado 

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso de um cadáver encontrado junto a um carro carbonizado, esta manhã de quinta-feira, em Sesimbra. Não está afastado, para já, o cenário de crime.

Os inspetores da PJ de Setúbal vão aguardar pelo resultado da autópsia para determinar a causa da morte e apurar a existência de ferimentos no corpo, que estava carbonizado e sem sinais evidentes de golpes.

O corpo foi encontrado pelos bombeiros de Sesimbra que extinguiam as chamas numa viatura, em Zambujal de Baixo. O incêndio alastrou-se a uma zona de mato, mas foi extinto pouco depois do alerta, perto das oito horas. A GNR também esteve no local e passou o caso para a PJ.