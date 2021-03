Polícia Marítima procura pescador lúdico desaparecido em Sesimbra

Rogério Matos Hoje às 15:15 Facebook

A Polícia Marítima de Setúbal e os bombeiros de Sesimbra estão a realizar buscas na zona da praia da Areia do Mastro, perto do Meco, para localizar um pescador lúdico dado como desaparecido na noite deste sábado.

O helicóptero da Força Aérea esteve empenhado nas buscas durante duas horas na manhã deste domingo, entre as 7.30 e as 9.30 horas, mas o homem não foi localizado. O helicóptero acabou por voltar à Base Aérea do Montijo e não foi mais acionado.

O pescador desaparecido tem 64 anos e reside na zona do Meco. O homem pescava com frequência na praia da Areia do Mastro, apesar de esta prática ser proibida pelo estado de emergência em vigor. O alerta foi dado às 22.30 horas por familiares.

Ao início da tarde deste domingo, as buscas estavam a ser realizadas por terra pelos bombeiros, e por mar, pela embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra e o navio da Marinha "NRP Figueira da Foz".