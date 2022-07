Resgatado corpo de homem na praia do Ouro em Sesimbra

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

O corpo de um homem com cerca de 30 anos foi esta segunda-feira encontrado "imerso na água" na praia do Ouro, no concelho de Sesimbra, no distrito de Setúbal, informou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta para "a presença de um corpo imerso na água" foi dado às 14:20, através dos nadadores-salvadores de serviço na praia do Ouro e, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, bem como, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e elementos da Polícia Judiciária.

Os elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima "recuperaram e transportaram o corpo da vítima para terra, onde aguardava o delegado de saúde local, que declarou o óbito no local", acrescenta a Autoridade Marítima em comunicado.

De acordo com o comunicado, desconhecem-se "as causas que poderão ter estado na origem" deste corpo, que foi comunicado ao Ministério Público.

O corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Sesimbra para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal.