Sesimbra não avança para nova fase de desconfinamento

O concelho de Sesimbra não vai avançar para uma nova fase de desconfinamento, ao contrário do que estava previsto, devido ao aumento local de casos de covid-19.

"Não vai avançar. Recebemos há pouco essa informação do Governo", disse este sábado à agência Lusa o presidente da autarquia, Francisco Jesus, adiantando que haverá um despacho conjunto nesse sentido. "Aquilo que pedimos ao Governo foi validado hoje. Trata-se um pouco de subverter o que está no despacho do Conselho de Ministros, mas entendemos que é necessário", referiu.

A autarquia, que no seu site anunciou estar a articular com o Governo a manutenção do atual nível de desconfinamento, está também a trabalhar para conseguir reforçar o efetivo de segurança no concelho, referiu o autarca, adiantando que, na segunda-feira, haverá uma reunião para articular as medidas necessárias, nomeadamente de informação aos comerciantes e população.

"Com o número de casos que existe atualmente, e com uma previsão de subida nos próximos dias, na próxima avaliação, o concelho poderá apresentar valores mais elevados, o que obrigará a regredir dois degraus no desconfinamento", lê-se na justificação. O "travão" agora decidido abrange essencialmente os horários dos estabelecimentos comerciais.

"Trata-se de uma medida essencial para conter o súbito aumento do número de casos que afeta o município, evitar um possível retrocesso no desconfinamento e tentar que este cenário, que se espera que seja conjuntural, possa rapidamente ser invertido", de acordo com a informação publicada.

A autarquia apelou à compreensão dos que possam ser lesados pela medida, lembrando que perante o contexto que se vive as medidas que tendam a reduzir a propagação da pandemia são, "por vezes difíceis e inadiáveis".