Sesimbra pede novo centro de vacinação para travar aumento de casos de covid

Rogério Matos Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um único centro de vacinação em Sesimbra, mais precisamente na Quinta do Conde, não é suficiente para travar os novos casos que colocam o concelho no mais alto patamar de risco de propagação do covid-19. Como tal, o presidente da Câmara Municipal pede com urgência a abertura de um segundo centro, instalado na vila.

"É preciso que haja vacinação massiva da população para combater a situação vivida no concelho e isso só se garante com mais um centro", diz ao JN Francisco Jesus, que analisa esta abertura como "uma regra matemática simples no combate à pandemia, mais vacinação, menos casos".

O novo centro de vacinação encontra-se junto ao terminal rodoviário na vila de Sesimbra, mas faltam os enfermeiros a contratar pela Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo (ARS-LVT). "A autarquia garante os recursos humanos, exceto enfermeiros, o acompanhamento administrativo, e disponibiliza o material e equipamento informático, mas por razões legais, não se pode substituir à administração central na contratação de enfermeiros", explica o autarca. Em causa a proteção de dados dos utentes, que não podem ser acedidos por técnicos contratados pelo município, e as autorizações de acumulação de funções dos enfermeiros, que tem que ser emitida pela ARS-LVT.

"Há uma série de dificuldades que vêm inquinando o processo e tendo em conta o estado atual de Sesimbra, justificar-se-ia um acelerar do processo de recrutamento levado a cabo pela ARS LVT para a colocação de enfermeiros no novo centro", afirma o presidente da Câmara. Em abril, durante uma visita técnica ao espaço, foi dito ao edil pela ARS que "a indicação seria a de abrir nos próximos dias. Volvidos dois meses, nada aconteceu", acrescenta o autarca.

O JN entrou e contacto com a ARS-LVT para tentar obter esclarecimentos sobre o assunto, mas até ao início da tarde desta terça-feira não obteve resposta. Francisco Jesus admite como razoável que o novo centro funcione dois ou três dias por semana. "Se não há enfermeiros para funcionar durante toda a semana, que funcione apenas em alguns dias", propõe.