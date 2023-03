Agentes da PSP feridos com gravidade após moto onde seguiam colidir com carro

Dois agentes da PSP que seguiam numa moto da Equipa de Intervenção Rápida ficaram feridos com gravidade numa colisão com um veículo ligeiro em Setúbal na tarde deste sábado.

Os dois agentes feridos foram assistidos no local pelo INEM e transportados para hospitais da região.

Um deles, com 39 anos, está internado no Hospital de São José, em Lisboa, com prognóstico reservado. O segundo teve alta após tratamento dos ferimentos no Hospital São Bernardo.

O acidente ocorreu quando a Equipa de Intervenção Rápida patrulhava as imediações do Bairro da Bela Vista. O choque ocorreu perto do Mercado 2 de Abril.