"Alarmante". Setúbal tem mais infetados este mês que todo o ano de 2020

O concelho de Setúbal registou durante os primeiros 25 dias de janeiro o mesmo número de infetados por covid-19 que em todo o ano de 2020.

São quase oito mil casos acumulados desde março de 2020 até esta segunda-feira, quando até 31 de dezembro eram menos de quatro mil. Quanto aos óbitos, no passado sábado, o número aumentou dos 105 para os 155, mais 50.

Só hospital de Setúbal, sabe o JN, morreram 12 pessoas no sábado. Nem todos residentes em Setúbal. A Proteção Civil explica que o aumento súbito de óbitos se deve à comunicação tardia de várias delegações de saúde do país.

"São pessoas, com morada em Setúbal, que morreram ao longo da semana passada em lares, hospitais, residências um pouco por todo o país, mas cujos óbitos foram comunicados neste dia", afirma José Luís Bucho, coordenador da Proteção Civil de Setúbal, que considera os números da pandemia "alarmantes".

De acordo com o boletim desta segunda-feira da DGS, Setúbal tem uma das maiores incidências da infeção no país, 2227 casos por cem mil habitantes, casos acumulados no período de 14 dias entre cinco e 18 de janeiro.

No verão passado, o coordenador da proteção civil culpava os ajuntamentos de jovens em praias e jardins pela disseminação do vírus no concelho. Hoje, José Luís Bucho culpa as celebrações do natal e passagem de ano pelo aumento brutal dos números da pandemia. "Pela análise dos gráficos, o aumento deveu-se aos ajuntamentos de 20, 30 pessoas em casas durante o natal e passagem de ano sem que fossem acauteladas as medidas de segurança da DGS", lamenta.

José Luís Bucho apela ao cumprimento do confinamento obrigatório e do distanciamento físico entre as pessoas para redução dos números de infetados que levaram a que o hospital, em coordenação com o INEM, aumentasse a Área Dedicada para Doentes Respiratórios (ADR) na semana passada.

"Já não havia espaço para as centenas de casos diários nesta área. Por isso foi necessário aumentar a ADR para o estacionamento do hospital e assim melhorar as condições de espera e distanciamento entre pessoas", afirma. O JN tentou junto do hospital perceber a capacidade atual em acolher doentes covid-19 em enfermaria e Cuidados Intensivos, mas ainda não obteve resposta. Durante esta semana, o hospital deve comunicar os dados da pandemia, apurou o JN.

Área Dedicada a Doentes Respiratórios (ADR) foi alargada para o parque de estacionamento, na semana passada Foto: DR

Pelo concelho, a proteção civil reforçou a sinalética de proibição de frequência em zonas de grande afluência de pessoas desde o início do presente Estado de Emergência, no dia 15. São zonas como o Jardim de Vanicelos, zona ribeirinha ou o Skate Parque de Setúbal, onde vários sinais do mesmo género, mas mais pequenos, foram antes removidos ou vandalizados.

A zona ribeirinha da cidade de Setúbal, assim como as vias de acessos às praias da Arrábida, estão interditadas a toda a circulação rodoviária e pedonal.

José Luís Bucho considera que os setubalenses não cumpriram as ordens de confinamento durante os primeiros dias do presente Estado de Emergência, mas desde que foi anunciado o fecho das escolas a situação mudou. "Via-se pelo trânsito em Setúbal, nos primeiros dias continuava a azáfama", recordou. "Afinal não havia uma comunicação clara do que podia estar ou não estar aberto, mas desde que as escolas encerraram e houve uma mão mais firme no que deve ser o confinamento, vê-se menos pessoas na rua", explica o coordenador da proteção civil de Setúbal.