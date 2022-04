Arrábida com autocarros novos e elétricos no verão

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou as regras de acesso às praias da Arrábida durante a época balnear e anunciou autocarros novos e elétricos, sem emissão de poluentes, bem como um reforço de carreiras.

A partir de 10 de junho e até 18 de setembro, a circulação rodoviária entre a Praia da Figueirinha e o Portinho da Arrábida é proibida entre as sete e as 20 horas. Como alternativa, há transportes públicos entre a cidade e as praias, que este ano conta com uma frota totalmente nova e elétrica, ou seja, com zero emissões de gases para a atmosfera.

O reforço no serviço dá-se nos períodos de manhã e final de tarde, com carreiras de 15 em 15 minutos entre Setúbal e as praias, informa a Autarquia, que prevê ainda uma solução de transportes alternativos, o TUK-TUK, mediante a atribuição de licenças de operação.

No que respeita a parques de estacionamento automóvel, a Câmara informa que o parque de estacionamento da Secil, que servia para cerca de 250 carros, vai estar encerrado esta época balnear. Para os condutores é disponibilizada o parque existente na Praia da Figueirinha, com capacidade para 240 lugares, tarifada durante a época balnear.

Para auxiliar os veraneantes, é disponibilizada uma aplicação informática que permite ter conhecimento prévio, em tempo real, sobre o número de lugares disponíveis em cada parque, informação que constará ainda em painéis eletrónicos na cidade. O Programa Arrábida Sem Carros arranca a 1 de junho, com a entrada em operação da Carris Metropolitana, permitindo o uso do passe Navegante.