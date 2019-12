Árvore cai sobre viatura e corta iluminação pública no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 22:04 Facebook

Uma árvore de médio porte caiu esta noite sobre uma viatura no Parque Industrial do Vale do Alecrim, no Pinhal Novo, e danificou um cabo elétrico, provocando o corte da iluminação pública nesta zona.

Ao que foi possível apurar junto dos bombeiros do Pinhal Novo, que acorreram ao local para proceder ao corte da árvore, a viatura não sofreu danos consideráveis.

Desde as 17 horas que os bombeiros do Pinhal Novo têm sido chamados para ocorrências relacionadas com a intempérie que se abate sobre toda a região de Setúbal. As mais frequentes são quedas de árvores, de placards de publicidade para a via pública e inundações em habitações.

Num rés-do-chão na zona Sul Ponte, por detrás do quartel dos bombeiros, a entrada da água atingiu o quadro elétrico e provocou um pequeno foco de incêndio, extinto em pouco tempo pelos bombeiros.