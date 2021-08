Associação que recebeu galgos de João Moura revoltada com homenagem ao toureiro

Rogério Matos Hoje às 18:55 Facebook

A associação de proteção de animais que acolheu os galgos que foram retirados a João Moura em estado de subnutrição, em julho de 2020, manifestou, esta terça-feira à tarde, indignação à homenagem ao toureiro no Campo Pequeno, esta quinta-feira.

Numa publicação nas redes sociais com fotografias dos galgos no dia em que foram retirados ao toureiro, o Cantinho da Milu considera a homenagem uma ofensa e uma afronta a quem "lida diariamente com muitos outros casos de negligência, maus-tratos e abandono".

Num extenso texto, a associação diz-se revoltada perante a homenagem de "alguém que ainda terá que responder pelas atrocidades que cometeu" e esclarece que os cães estão bem de saúde. "O Anubis, Evita, Pita, Red Nose, Ganesha, Holly, Nola, Phoenix e Ferdinand são hoje cães muito felizes", pode ler-se na nota.