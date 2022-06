Autarca de Setúbal critica falta de investimento que levou ao fecho da Urgência Obstétrica 

André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, lamentou o encerramento do serviço de Urgência Obstétrica no Hospital de Setúbal e criticou o Governo pela falta de investimento na saúde.

Na origem do problema está a falta de médicos para assegurar a urgência permanente.

"Trata-se de uma situação que lamentamos, em especial porque fica claro que o Serviço Nacional de Saúde continua a ser um parente pobre do Orçamento do Estado, com efeitos negativos na prestação de cuidados de saúde às populações", afirmou o autarca.

O Serviço de Urgência Obstétrica esteve encerrado no final da semana passada, entre sexta-feira e a manhã de sábado. As grávidas foram encaminhadas para outros hospitais da Grande Lisboa.