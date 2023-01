Autarquia remove vedações do Parque de Merendas da Comenda na Arrábida

O Parque de Merendas da Comenda, na Serra da Arrábida, voltou a abrir ao público um ano e quatro meses depois de ter sido encerrado pelos proprietários da Herdade da Comenda, com o pretexto de realização de escavações arqueológicas.

A reabertura do espaço deu-se na manhã desta segunda-feira, por ação da Câmara Municipal de Setúbal, com uma equipa de 60 trabalhadores municipais e foi acompanhada pela GNR.

Os pilaretes, o portão e as vedações que rodeavam o parque foram todos removidos e agora a autarquia afirma que vai repor as mesas e os assadores que tinha ao longo do parque de merendas junto ao Sado. André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, diz que a ação vem repor a legalidade e devolver à população o usufruto daquele espaço.

"São vedações ilegais e nós não queremos que a ilegalidade exista no nosso município. Por outro lado, estas vedações impediam as populações de usarem um espaço que é considerado público. Portanto, a partir de hoje, as populações podem usufruir do espaço público. É isso que está hoje aqui em causa", disse o autarca, salientando que a Agência Portuguesa do Ambiente considerou a área do domínio público hídrico.

André Martins recordou que a autarquia levantou autos, cumpriu com "todos os processos que a lei obriga" e, "passado o tempo necessário", notificou a empresa proprietária da Herdade da Comenda para retirar as vedações de forma voluntária.

"Tiveram tempo para isso, não o fizeram, a Câmara Municipal está cá para levantar as vedações", referiu, manifestando a sua satisfação por, "passado mais de um ano", a autarquia ter "conseguido cumprir" a promessa feita às populações de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que pudessem voltar a usufruir do Parque de Merendas.