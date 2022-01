Autocarro arde no centro de Setúbal

Um autocarro ardeu por completo está noite de segunda-feira no centro da cidade de Setúbal, perto do Comando Distrital da PSP.

A viatura da Transportes Sul do Tejo seguia sem passageiros, apenas com o motorista, que saiu do autocarro quando as chamas deflagraram.

O alerta foi dado às 21.53 horas e ao local, na Avenida 22 de Dezembro, acorreram os bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal, bem como a PSP, com cinco viaturas e 17 elementos.

De acordo com fonte da proteção civil, as chamas ficaram confinadas ao autocarro e não houve feridos.