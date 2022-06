Autocarros em Setúbal voltam à estrada com horários antigos

Motoristas da Carris Metropolitana recebem ordens de serviço iguais à anterior transportadora, depois de um dia parados.

Os motoristas da Carris Metropolitana voltaram esta terça-feira a realizar o transporte público na Região de Setúbal, mas com os horários que estavam em vigor pela antiga transportadora, a Transportes Sul do Tejo. A Carris Metropolitana entrou em funcionamento na segunda feira nos concelhos de Alcochete, Montijo, Moita, Palmela e Setúbal, mas "nenhum autocarro saiu para a rua porque não havia condições de segurança", disse Luís Leitão dirigente na CGTP de Setúbal.

Em causa as ordens de serviço dadas aos motoristas, com percursos, horários e paragens a realizar, estar em espanhol e terem sido distribuídas sem qualquer ação de formação. A situação ficou esta terça-feira resolvida, com a entrega das ordens de serviço antigas aos motoristas.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e os municípios afetados reuniram-se esta terça-feira. Apenas no Barreiro a situação não teve impactos significativos, uma vez que o serviço é garantido pelos Transportes Coletivos do Barreiro, avançou ao JN fonte oficial da autarquia.

A TML, como entidade responsável pela gestão da Carris Metropolitana, lamentou "o impacto que as dificuldades têm causado junto dos passageiros" e decidiu voltar aos horários praticados pelo operador anterior. "Estamos a trabalhar no sentido de garantir que o novo operador possa superar os incumprimentos nesta fase de arranque inicial e assegurar a oferta prevista para a nova operação", referiu a TML em comunicado.

Municípios atentos

O problema registou-se não só nas carreiras, mas também nos serviços de bilheteira. No Interface de Transportes de Setúbal, este serviço teve que encerrar. Luís Leitão diz que "o funcionário não teve outra hipótese porque não conseguia aceder ao sistema e atender a todas as queixas dos utentes".

PUB

Os municípios da Moita, Setúbal e Palmela lamentaram a situação. Em Setúbal a autarquia disse-se "atenta ao desenvolvimento da operação, mantendo o estreito contacto com a TML e o operador no sentido de promover as melhores soluções". Na Moita, o presidente da autarquia foi testemunhar as dificuldades no serviço, destacando "a falta de postaletes nas paragens, o insuficiente número de autocarros e ainda a loja do navegante que não se encontrava totalmente operacional".