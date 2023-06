Avaria suspende transporte fluvial de carros para Troia

O transporte fluvial de viaturas entre Setúbal e Tróia está suspenso desde a uma hora desta segunda feira, por uma avaria na plataforma de embarque em Setúbal. Um dos elos do macaco hidráulico que faz com que a plataforma se mova para cima e para baixo partiu-se, tornando assim inoperacional a operação de transbordo de viaturas entre o cais e o ferryboat.

De acordo com o Capitão do Porto de Setúbal, está previsto que a partir das 14 horas se inicie os trabalhos de reparação do macaco hidráulico na Doca do Comércio por uma equipa de mergulhadores privados contratados pela Atlantic Ferries, empresa responsável pela concessão do transporte fluvial no Rio Sado. "Não há previsões de conclusão dos trabalhos", afirma Marco Serrano Augusto.

O transporte de passageiros continua a realizar-se entre Setúbal e Troia a partir do Cais 3, perto da Doca das Fontainhas, através do serviço de catamarãs. Para as viaturas, a alternativa rodoviária faz-se pelo IC1 ou pela A2, entre Setúbal e Alcácer do Sal.