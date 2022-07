Bebé de oito meses morre no Hospital de Setúbal

Um bebé de oito meses deu entrada no Hospital de Setúbal em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação, acabou por falecer. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira.

O pai levou o menino para a unidade hospitalar depois de se aperceber, em casa, na cidade de Setúbal, que o bebé estava em paragem cardíaca. No hospital, o menino acabou por morrer, apesar das manobras de reanimação a que foi submetido.

O corpo do bebé está no Instituto de Medicina Legal, onde será efetuada a autópsia, avança fonte oficial do Hospital de Setúbal. Em causa estará uma doença súbita. A ausência de indícios de crime levou a que não fosse acionada a Polícia Judiciária.