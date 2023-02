Bloco rochoso em risco de cair fecha estrada na Arrábida

JN/Agências Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Decisão da Câmara de Setúbal implica estudo e prevenção no local.

Um bloco rochoso em risco de ruir na serra da Arrábida levou a que a Câmara de Setúbal determinasse o fecho da Rua de Círio da Arrábida (logo após o terceiro túnel, a seguir à praia da Figueirinha no sentido Creiro) até ao dia 28. A circulação está proibida.

Segundo comunicado da autarquia, foram o Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros de Setúbal, no âmbito da sua ação de vigilância, que detetaram "um bloco de rocha de grandes dimensões" com "indícios de instabilidade e uma extensa fissura de afastamento".

PUB

A situação representa um perigo "para pessoas, bens e infraestrutura rodoviária", dado que existe "uma fenda de tração no topo do bloco de rocha com uma abertura significativa, que se propaga ao longo de vários metros, e um conjunto de fraturas que circundam esse mesmo bloco"

Atuação urgente

O presidente do Município, André Martins, promoveu na terça-feira, uma reunião com os responsáveis da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), do ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) e da empresa Secil, com vista a "um plano de prevenção e a atuação urgente, de modo a ser desenvolvida uma solução para contenção e eliminação do risco."

A informação camarária aponta para a concretização urgente de um estudo geológico e geotécnico que servirá de suporte ao projeto de execução para a obra.

A alternativa "a quem pretenda circular é usar a estrada superior da serra e reentrar depois na direção do Outão, da Figueirinha ou de Setúbal".