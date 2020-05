Cadáver de homem encontrado a boiar na Doca dos Pescadores em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 12:44 Facebook

O cadáver de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira a boiar na Doca dos pescadores, em Setúbal, junto à rampa de acesso das embarcações.

O alerta foi dado às 8.45 horas e ao local acorreu a Polícia Marítima de Setúbal que contactou o Ministério Público de Setúbal para autorizar a remoção do corpo. Ao que o JN apurou, o estado do cadáver leva a crer que estivesse pouco tempo na água.

As causas da morte estão por investigar, mas o JN sabe que não há queixas de desaparecidos com as características da vítima feitas nas autoridades.