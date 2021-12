Carro da PSP despista-se após choque com ligeiro em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 21:29 Facebook

Um carro patrulha da PSP de Setúbal e uma viatura ligeira de passageiros colidiram esta noite de sábado num cruzamento em Setúbal. Não há feridos.

O acidente ocorreu na Avenida Rodrigues Manito, perto da Escola Secundária Bocage. Ao que foi possível apurar, o carro da PSP acidentado era o segundo desta polícia que seguia para uma situação de distúrbios num café.

O choque deu-se num cruzamento daquela avenida setubalense pouco antes das 20 horas. Na sequência da colisão, a viatura da PSP galgou o passeio e derrubou um poste com indicações de trânsito junto ao café para onde tinham sido chamados.

O carro da PSP ficou imobilizado no passeio e a viatura ligeira sofreu danos no pára-choques dianteiro. O suspeito que originou os distúrbios no café saiu do local, mas acabou por ser intercetado pela polícia.