Casamento em Azeitão na origem de surto com 27 casos 

Um casamento que se realizou a 19 de setembro em Azeitão está na origem de um surto de covid-19 que conta já com 27 casos positivos, entre os quais o pai do noivo e a noiva.

Três pessoas estão internadas, duas no hospital do Barreiro e uma no hospital de São Bernardo, em Setúbal, enquanto as restantes 24 pessoas que estão infetadas se encontram confinadas em casa, adiantou à rádio TSF a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

O alerta foi dado pelo pai do noivo, através das redes sociais, duas semanas após o evento que reuniu cerca de cem pessoas numa quinta na localidade de Azeitão. O próprio admitiu que todo o seu agregado familiar estava em isolamento.

Dos infetados, nem todos estiveram no casamento. Há casos de familiares de convidados do evento que contraíram a doença mais tarde.