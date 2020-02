Choque entre dois pesados provoca ferido grave em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 10:52 Facebook

Uma colisão entre dois pesados de mercadorias na Estrada Nacional 10-4, em Setúbal, provocou ferimentos graves num dos condutores.

A vítima teve de ser desencarcerada e foi transportada para o hospital.

O alerta foi dado cerca das 8.20 horas. Ao local, acorreram os bombeiros sapadores, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo, a mota e uma ambulância do INEM. De acordo com fonte da Proteção Civil, estiveram empenhados na operação de socorro um total de 15 elementos, apoiados por oito viaturas.

Pelas 10 horas, decorriam os trabalhos de remoção das viaturas da estrada, que se encontra parcialmente cortada.